No es casual que ahora se recuerde que el año pasado la fiscalía capitalina informó que investigaba a ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez por un esquema de operación ilícita con bienes inmuebles en el territorio, un grupo al que se llamó cártel inmobiliario ( La Jornada, Néstor Jiménez). Y en la lista de involucrados aparecen Jorge Romero y quien el domingo pasado, muy pegadito, le aplaudió a rabiar: Santiago Taboada, a su vez ex jefe en esa misma demarcación.

Consultada sobre dicho nombramiento, la presidenta Sheinbaum fue directa: Jorge Romero “es el jefe del cártel inmobiliario; lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron ‘los de abajo’ quienes revelaron, sino incluso los propios empresarios como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del PAN”.

De pasadita, la mandataria propuso “preguntarle a Felipe Calderón qué opina de Jorge Romero; en su libro dice: ‘Jorge Romero, de la Ciudad de México, ex delegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad’. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya a la 4T, ¿verdad? Entonces, así que digan ‘¡qué renovación tuvo el PAN!’, pues no mucha, ¿verdad?”

Las rebanadas del pastel

Luego de 85 días de vacaciones pagadas –con cargo al erario–, los holgazanes de la sede del Poder Judicial de la Federación por fin se animaron a retornar a lo que ellos llaman trabajo , pero advierten: mantendremos la protesta .

