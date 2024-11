E

l zar de la frontera que designó el presidente electo Donald Trump es un convencido de que deben ser deportados millones de indocumentados. Tom Homan no va a llegar a aprender, él sabe cómo hacerlo. En su primera presidencia le asignó el cargo de jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el pavoroso ICE, por sus siglas en inglés. Sus agentes hacían visitas sorpresa a los centros de trabajo para llevarse a todos los que no tenían papeles. No le importaba separar a padres y madres de sus hijos. En su segundo debut en el equipo trumpiano tendrá mayores facultades. Será el encargado de deportar a las personas que detenga.

Horas después de su designación, Homan estuvo en Fox News y encaró las críticas a su política de separar familias: No me importa lo que la gente piense de mí, especialmente en la izquierda .

Marco Rubio, al Departamento de Estado

Cuando terminaba de teclear estas líneas llegó otra noticia inquietante: Trump designó a Marco Rubio como secretario de Estado. Es descendiente de cubanos anticastristas, no es preciso añadir más. El hasta ahora senador de Florida tuvo fricciones con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería un error del gobierno mexicano desestimar las circunstancias que están surgiendo. Son problemas críticos para la presidenta Claudia Sheinbaum y su canciller Juan Ramón de la Fuente, pero tienen el voto de 36 millones de mexicanos como respaldo para su delicada tarea.

La delincuencia de cuello blanco

Los jefes de los partidos de oposición PAN y PRI tienen cuentas pendientes con la ley. Tanto Alito Moreno como Jorge Romero se han servido del fuero que les obsequian sus diputaciones para esquivar procesos penales. Sin embargo, fue “lo mejorcito“ que encontró el junior tóxico Claudio X. González. La huella de Alito por su paso en Campeche es muy conocida. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer antecedentes del recién electo jefe del panismo. Echó mano ni más ni menos de una denuncia del ex presidente panista Felipe Calderón que incluye en su libro Decisiones difíciles.

¿Y el desafuero?