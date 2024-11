Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2024, p. 20

Washington y Nueva York., El presidente electo Donald Trump tiene la intención de nombrar al senador cubanoestadunidense Marco Rubio, crítico del ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y feroz opositor del gobierno de Cuba y Venezuela, como próximo secretario de Estado, según múltiples versiones en los medios estadunidenses (aunque aún no confirmado de manera oficial).

Rubio tiene una larga historia de halcón , sobre todo contra gobiernos de izquierda en América, Irán, China y otros, y no ha ocultado sus críticas al gobierno de López Obrador.

Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana , tuiteó el senador el 7 de junio, después de que López Obrador anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en 2022. El mandatario mexicano rehusó participar porque el anfitrión Estados Unidos no invitó a todos los países del hemisferio al no incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ha propuesto sancionar a México

El senador de Florida, quien fue brevemente precandidato republicano a la presidencia en 2016 antes de la coronación de Trump, también ha propuesto sanciones estadunidenses contra México por el acuerdo del país vecino de dar la bienvenida a médicos cubanos y porque Pemex ha enviado petróleo a la isla de la cual sus padres migraron en 1956. Rubio, quien tambien ha sido el republicano de mayor rango del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha tomado una posición más cautelosa en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de su elección, Rubio expresó que “mientras Estados Unidos continúa enfrentando una crisis sin precedente contra el fentanilo y la migración ilegal, espero que la presidenta electa Sheinbaum confronte estos temas con dureza.

“Estados Unidos debe estar preparado para enfrentar desafíos continuos en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México con el crecimiento del crimen transnacional, la corrupción y el narcoterrorismo”. Agregó: “insto a Sheinbaum, como la primera presidenta judía de México, a que apoye a nuestros aliados israelíes tras el injustificado ataque terrorista de Hamas y que condene enérgicamente a aquellos líderes –tanto en nuestra región como en el mundo– que están cortando lazos con el Estado judío de Israel”.