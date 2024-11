De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2024, p. 25

Autoridades de la administración de Oaxaca, que encabeza el gobernador morenista Salomón Jara, minimizan la creciente violencia en la entidad y aseguran que es resultado de hechos aislados, no obstante de que, en lo que va de noviembre han sido cometidos cuatro multihomicidios con saldo de 14 víctimas. Al respecto, el arzobispo de la diócesis de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, aseguró que es mentira decir que hay paz en el estado.

Nuestra ciudad no se escapa de la violencia, sigue habiendo asesinatos, feminicidios, tantas cosas; mentimos si decimos que hay paz en la entidad, no es cierto , insistió Vásquez Villalobos antier durante la misa que ofició en la catedral metropolitana de la capital oaxaqueña.

Añadió que si bien esta violencia no afecta a toda la entidad, hay zonas específicas donde hay que atender la problemática. No mintamos, no cerremos los ojos a la realidad , expuso el jerarca católico.

A su vez, el defensor mixe de derechos humanos, Joaquín Galván, aseguró en sus redes sociales: Oaxaca está en emergencia por la violencia y es que sólo en la primera semana de este mes, apuntó, van ocho mujeres desaparecidas, seis mujeres víctimas de feminicidio y graves datos de homicidio dolosos .

Situación de zozobra

Según Galván, este aumento exponencial de violencia nos somete a una situación de zozobra , pues hay aumento en las desapariciones forzadas, a las que se ha respondido con improvisación y desorganización institucional.

Al respecto, la organización de defensa de derechos humanos Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad destacó que de diciembre de 2022 a noviembre actual, tiempo que ha gobernado Salomón Jara, han desaparecido 686 mujeres y se han cometido 205 feminicidios.

El viernes pasado el secretario de Gobierno, Jesús Romero, sostuvo que las situaciones de violencia este mes son atípicas. Advirtió que la administración estatal no permitirá que la inseguridad se incremente, y mostró una gráfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía titulada Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más en 2023 por entidad federativa .

Se jactó de que Oaxaca únicamente registra 18.6 delitos por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el antepenúltimo puesto; sin embargo, si se verifica el Informe de incidencia delictiva y fuero común del Centro Nacional de Información con corte al 30 de septiembre, Oaxaca se encuentra en el sitio 27, con 70.9 delitos por cada 100 mil habitantes.