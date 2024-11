Sin embargo, viene la revisión, según Trump la renegociación, del T-MEC, y es importante reconsiderar varias cuestiones que en gran parte han obstaculizado el desarrollo del país.

En primer lugar, porque el papel de México, fijado por los socios como no competidor, sino complementario , lo han convertido en un país eminentemente maquilador y así lo quieren mantener con la relocalización. Se trata de un modelo que no genera desarrollo, porque no responde a las necesidades del mercado interno, sino de los intereses de las trasnacionales. La industria maquiladora está desconectada del resto de la economía y al obligar a importar los insumos, se ha destruido la posibilidad de desarrollo de las pymes mexicanas, parte sustancial de cualquier economía. Por otro lado, las reformas constitucionales de Salinas de Gortari dieron entrada a las inversiones extranjeras quitándoles cualquier tope, de forma que ya no hay sector por estratégico que sea al que no pudieran acceder. Se quitaron todas las restricciones al sector bancario, ahora la mayoría son extranjeros y alcanzan beneficios obscenos, mismos que nunca tendrían en sus países matrices. Pero lo más doloroso fue la contrarreforma al artículo 27 constitucional que terminó con el reparto agrario, se liberalizaron las tierras que pasaron a manos privadas y extranjeras, desplazando comunidades, permitiendo onerosas concesiones mineras, violencia, etcétera. Otro punto que requiere revisarse es haber aceptado el convenio Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo aceptó y con ello dejó atado de manos al país a los intereses de las grandes trasnacionales (Manuel Pérez-Rocha).