Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 19

Para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el objetivo del resto de su administración es claro: convertir a Baja California en el estado con la menor pobreza extrema de México, así lo exclamó en el cierre de su tercer Informe de gobierno, renovando su compromiso de poner primero a los pobres, a través de un gobierno honesto y con el corazón por delante.

En el Centro Histórico de Mexicali, en el mismo sitio donde tomó posesión como la primera presidenta municipal de Mexicali, frente a miles de familias cachanillas, la gobernadora Marina del Pilar refrendó la esperanza en la transformación de Baja California, al presentar resultados que denotan una innegable mejoría en la inversión para el bienestar social y la disminución de la pobreza en la entidad.

Desde el inicio de su administración, ha puesto en el centro de las políticas públicas a quienes más lo necesitan, siguiendo el principio impulsado durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el lema Por el bien de todos, Primero los Pobres .

Marina del Pilar informó que de acuerdo con los datos del Coneval, Baja California ha reducido en 9 por ciento la población en situación de pobreza durante los últimos dos años, algo que gobiernos anteriores no habían atendido.

Agregó que junto a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha trazado la meta de sacar a 7.5 millones de personas de la pobreza extrema entre 2025 y 2030, algo que también beneficiará a Baja California.

Con una inversión de más de 10 mil millones de pesos en bienestar social, el gobierno de Baja California ha transformado la vida de muchas familias durante estos tres años. Hoy un millón 250 mil personas cuentan con una luz de esperanza gracias a estos programas , aseguró.

Una de las cosas que aprendí con el ex presidente Andrés Manuel, de sus principales enseñanzas para los jóvenes para hacer política de la buena, y no politiquería para colarse, es nunca dejar de convivir con el pueblo, ni de recoger sus sentimientos , declaró.

”Cuando llegamos a San Felipe, le dije a Andrés Manuel que se necesita un hospital, y nos quiere tanto, que por supuesto ya se está construyendo, y muy pronto va a estar listo, también estamos construyendo, también tenemos las clínicas del Bienestar, una allá en el Delta”, declaró.

Mujeres y sus familias

La gobernadora señaló que hoy es tiempo de mujeres , ahora con una presidenta de México, una gobernadora, una mayoría de alcaldesas, el Congreso con mayoría de diputadas, sin duda han cambiado los tiempos .

Creamos la Tarjeta Violeta, porque no se me olvida de dónde vengo, lo que me costó; quiero que sepan que no están solas, que siempre vamos a estar juntas, si para mí fue difícil que tenía apoyo, por eso tenemos Tarjeta Violeta, no es sólo un apoyo económico, son más de 100 mil mujeres las que reciben la tarjeta, 33 por ciento son de Mexicali y San Felipe , comentó.

Por su parte el programa Ruta Violeta y Taxi Seguro han mejorado el acceso a un transporte con más seguridad para las mujeres, con rutas para que se trasladen con mayor confianza.

Además, informó que 100 por ciento de las escuelas primarias en el estado ofrecen alimentos calientitos y nutritivos a las niñas y niños. Todas las escuelas públicas cuentan con Pancita Llena Corazón Contento .

Programas como COMUNDER ya operan en los siete municipios de Baja California; además de nuevos hospitales y las clínicas del Bienestar, una de estas operando en Ejido Delta, en Valle de Mexicali.

En materia cultural, la gobernadora celebró la instalación en Mexicali de la exposición inmersiva de Van Gogh, que ofrece a las familias bajacalifornianas la oportunidad de disfrutar del arte de manera accesible, promoviendo una experiencia inclusiva y transformadora.

Hace algunos años una exposición como ésta sólo podía verla quien tenía el dinero para viajar a Nueva York, París o a una gran ciudad. Hoy pueden verla aquí en Baja California y garantizamos que las familias que no puedan pagarla, tengan la alternativa de verla de forma gratuita , expresó.

También mencionó a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que ya son protegidos y alojados, Estos tres años llevamos más de 94 mil niñas, niños y adolescentes atendidos con acciones preventivas sicoemocionales, son 11 nuevos espacios para nuestra niñez .

Infraestructura

La gobernadora comentó que se han realizado importantes proyectos de rehabilitación vial en beneficio de las comunidades, con más de 216 kilómetros restaurados, equivalentes a la distancia que existe entre el municipio de Mexicali y Playas de Rosarito.