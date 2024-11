El material, filmado en blanco y negro construye un retrato íntimo alrededor de la precariedad laboral y el sentimiento de invisibilidad , y aborda también algunos aspectos personales de las mujeres que no tienen más opción que dedicarse a esta labor, porque como mencionan algunas, sin o con escasos estudios, no pueden aspirar a otra actividad.Claudia (37 años), una trabajadora de limpia del Metro, cuyo caso se aborda en el material fílmico, dice a este medio que lleva tres años en esta actividad.

Percibe 3 mil 100 pesos quincenales, y cuenta que luego de denunciar a un supervisor con los jefes comenzaron las represalias : descuentos injustificados, intimidación y amenazas de violencia física.

No tenemos prestaciones, no tenemos seguro, no tenemos nada, y no hay un sindicato como tal. Queremos que nos paguen los días festivos que laboramos, que deberían ser al doble o triple, y no nos pagan así, y si faltas en día de eventos te descuentan una cantidad exorbitante de dinero.

Indica que si se quejan fácilmente las remplazan, por lo que muchos eligen el silencio. Las trabajadoras cuyos casos se plasman en la película documental coinciden en que son víctimas de la subcontratación de empresas que usan tácticas para eludir responsabilidades, como cambiar constantemente la razón social.

Tania Espinosa Sánchez, coordinadora para América Latina del Programa de Leyes de mujeres en empleo informal globalizando y organizando (Wiego), entrevistada en la presentación de la obra señaló que las mujeres constituyen el sector más afectado en el ámbito informal .

Las mujeres ocupan trabajos más riesgosos y precarios, y un salario menor, a veces sólo tres cuartas partes de lo que ganan los hombres.