A

propósito del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, extraña el cúmulo de voces superficiales, la mayoría identificadas con la oposición sistemática al gobierno en funciones, que ven una catástrofe en las próximas relaciones bilaterales de nuestros países, un escenario alejado totalmente de la realidad, si la aquilatamos desde una visión histórica y holística, y no meramente coyuntural y electoral.

Son análisis, emotivos o interesados, que no alcanzan a ver la relación estratégica, de cara a los cinco continentes y de largo plazo, entre los tres países de América del Norte que integran el mayor mercado común del mundo. México, Estados Unidos y Canadá juegan un papel fundamental frente a otros actores y otros mercados, un papel que está más allá del nuevo perfil que tendrá la nueva administración de nuestro vecino del norte.

Es cierto que cada gobierno de ese país, sea republicano o demócrata –incluso según la propia biografía de cada mandatario–, tiene su propia política económica interna, su política exterior, de seguridad y cultural, pero de eso no se desprende que se pierdan o desdibujen las coordenadas de una relación estructural de beneficio mutuo, de fortalezas retroalimentadas, siempre susceptibles de revisión y de renegociación, según las nuevas realidades continentales y mundiales, y también frente a las asimetrías que siempre han existido, como en lo relativo al campo de parte de México.

Las frías cifras hablan de una relación estratégica entre los tres países de América del Norte, que lejos de la hostilidad interna están en competencia geográfica y comercial con la segunda economía del mundo, China, con los países del sudeste asiático, y con la Unión Europea. Ese bloque continental es el que está en juego, ahora y desde hace décadas, no los resultados de una elección presidencial, que por mandato de la mayoría ciudadana darán paso el 20 de enero al segundo periodo de Donald Trump.

Esa nueva administración y el gobierno que ahora encabeza en México Claudia Sheinbaum construirán una relación con retos, como todo en la vida, pero una relación productiva, inteligente y de mutuo beneficio para los países que les otorgaron su confianza y su mandato.

No debemos perder de vista que el T-MEC vigente, sucedáneo del TLCAN, fue suscrito por el mismo presidente que ahora ha recibido una relección diferida. No decimos que no pueda o no quiera revisarlo, pero difícilmente planteará que Estados Unidos salga de un instrumento que él mismo firmó y adecuó en renegociación con sus pares de los otros dos países del bloque.