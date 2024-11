Mencionó que no es fácil ir reconstruyendo las instituciones después del periodo neoliberal, pero, subrayó, esa es la esencia de la Cuarta Transformación .

Entonces lanzó la advertencia sobre la comida chatarra: Mientras el mexicano y la mexicana no reconozca lo que significa la alimentación con la milpa, la alimentación saludable, entonces vamos a seguir teniendo diabe-tes, hipertensión .

Previo a este acto, un pequeño le entregó en mano una carta para exponerle que su familia está por perder su casa, después de que Altos Hornos de México –empresa declarada ya en quiebra– despi-dió a su papá hace tres meses.

El señor Marco Antonio Olague Carrillo contó que hace 10 años obtuvo su vivienda en este municipio con un crédito del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por 508 mil pesos. El adeudo aumentó a 650 mil hasta la fecha, porque la acerera dejó de pagar al organismo hace al menos 18 meses.

“Fui a Infonavit, pero es mucho lo que debo. Es un crédito interminable… No puedo dormir, porque no sé adónde me voy a ir con mi familia… Quisiera ver si la presidenta nos puede dar ayuda. No tengo trabajo y me siento totalmente agobiado”, expresó al borde las lágrimas.

En la carta solicita a la mandataria que le ayude a restructurar el crédito o pueda acceder un nuevo plan de pago.