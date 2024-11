Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 12

En el mundo se estima que mil millones de menores de edad; es decir, la mitad de todas las niñas, niños y adolescentes, sufren algún tipo de violencia en ambientes educativos cada año. Predomina el abuso físico, sicológico, emocional, e incluso, sexual, alertan organismos de Naciones Unidas.

La era digital, señala, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), ha permitido que la agresión traspase la puerta de los planteles escolares, a través del ciberacoso, el cual ya afecta a uno de cada 10 alumnos en el mundo.

El informe Safe to learn and thrive. Ending violence in and through education, difundido por la Unesco en el marco de la primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, realizada del 5 al 7 de noviembre pasados en Bogotá, Colombia, reveló que, a escala global, uno de cada tres estudiantes experimentó acoso en el mes anterior, y más de tres estuvieron involucrados en peleas físicas entre compañeros el año pasado.

Múltiples formas de violencia

En el marco del Día Internacional contra la Violencia y Acoso Escolar, celebrado el primer jueves de noviembre, desde 2020, expertos convocados a la conferencia, así como a la Reunión de Alto Nivel para la Prevención y el Abordaje de la Violencia en la Educación en la región, que se efectuó de forma paralela, reconocieron la causa multifactorial de la violencia en los entornos educativos, así como la necesidad urgente de un enfoque holístico para crear un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y equitativo .

El género, la orientación sexual, el origen étnico, la situación socioeconómica o distintos factores de identidad pueden detonar agresiones que afectan el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes, subraya el informe.

En México, de acuerdo con la Encuesta sobre acoso escolar entre estudiantes de educación secundaria, elaborada por la Comisión Nacional para la Mejora Continúa de la Educación, 11 por ciento de los alumnos reconoció haber agredido a sus compañeros; de ellos, 7.1 por ciento de forma ocasional y 3.9, frecuente. Por su parte 89.1 por ciento dijeron nunca haber agredido.