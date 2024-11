El citado informe subraya que los latinos ayudaron a apuntalar la economía de Estados Unidos durante los días más difíciles de la pandemia de covid-19 y luego encabezaron la recuperación económica de la nación; la producción económica total, o producto interno bruto, de los latinos en EU alcanzó 3.7 trillones de dólares en 2022, lo que supera la marca histórica de 3.2 trillones de dólares de 2021. La última cifra convertiría al PIB latino de Estados Unidos en el quinto mayor PIB del mundo para 2022, por arriba de India, Reino Unido y Francia .

Los nuevos hallazgos , apunta la UCLA, “muestran una tendencia al alza continua en el desempeño económico de los latinos en Estados Unidos, con un aumento de su PIB de 1.6 trillones de dólares en 2010 a 2.8 trillones en 2019, antes de superar los 3 trillones de dólares por primera vez en 2021, en medio de la pandemia de covid-19.

Algo más: de 2019 a 2022, el crecimiento anual promedio del PIB real de los latinos en Estados Unidos fue de 4.8 por ciento (el más elevado entre las 10 principales economías del mundo), en comparación con apenas 1.5 por ciento de la economía estadunidense en general. Durante ese periodo, los latinos fueron responsables de 41.4 por ciento del crecimiento del PIB real estadunidense, a pesar de que representaban sólo 19.2 por ciento de la población de EU. Pero el energúmeno los quiere deportar .

Las rebanadas del pastel

Los terribles acontecimientos en Valencia, España, no sólo merecen el repudio generalizado de sus gobernantes (del Partido Popular y Vox), como lo dejó en claro la multitudinaria manifestación ciudadana del pasado sábado, sino su renuncia inmediata, pero, con el cinismo a flor de piel, aferrado al hueso y sin dignidad alguna, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dice que no lo hará, porque no es una opción, pues este gobierno no va a abandonar a las víctimas ; entonces, en este momento, ninguna dimisión , cuando lo único que amerita es cárcel y una patada en el culo.

