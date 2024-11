N

o ocurrió en Guanajuato, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Colima ni en Baja California, las entidades más violentas del país. La matanza de 10 personas con numerosos heridos sucedió en Querétaro, la entidad gobernada por el panista Mauricio Kuri, lugar adonde se han ido a vivir millares de familias porque es –o era– tranquilo. El suceso da espacio a cuestionar el esquema de cuatro ejes expuesto por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pronto agotará la mitad de la luna de miel de 100 días; ha habido algunos avances no desdeñables. Los ejes de su plan: 1) Atender las causas de la violencia, al reducir la pobreza y dar acceso a la educación y empleo a los jóvenes. 2) Consolidar a la Guardia Nacional. 3) Fortalecer la inteligencia y la investigación en forma coordinada con la Fiscalía General de la República. Y 4) Coordinar al gabinete de seguridad y las autoridades estatales. La masacre en Querétaro plantea una interrogante: ¿Hará falta un quinto eje? Uno que fije como tarea inmediata y urgente contener el crimen dentro de los territorios donde está actuando e impedir su expansión. Protegería a entidades no contaminadas como Hidalgo y San Luis Potosí.

PAN, su autodestrucción

Personajes como Fox, Calderón, García Luna, Marko Cortés y Fernández de Ceballos condujeron al PAN a la quiebra moral y política, pero no económica. Derrocharon la historia que heredaron de Luis H. Álvarez, Salvador Rosas Magallón y El Maquío Clouthier. La designación de Jorge Romero –vinculado con el c á rtel inmobiliario y el fraude a los damnificados del temblor– es otro paso hacia su auto-destrucción. No es algo para festejar. La democracia mexicana necesita partidos de oposición fuertes que sirvan de contrapeso a Morena.

¿Ya murió el neoliberalismo?

Es más conocido Elon Musk que el recién electo vicepresidente de Estados Unidos, inclusive en su país, ya no se diga a nivel internacional. Su fortuna ha alcanzado 326 mil millones de dólares, de acuerdo con los índices sobre billonarios. Subió después del triunfo de Trump. Es un personaje controvertido. Nació en África y un tiempo trabajó indocumentado en Estados Unidos, lo que no se discute es su creatividad. Este largo preámbulo es para hacer un comparativo. Las reservas en dólares, oro y plata del Banco de México suman 226 mil millones de dólares, las más altas de su historia. Son los ahorros, vamos a decirlo así, de un país de 132 millones de personas. La fortuna de Musk, de 53 años, las supera en 100 mil millones. Es el empresario consentido de Trump, probablemente su riqueza llegará a 500 mil millones cuando termine su gobierno. Y eso que ya fue expedida el acta de defunción del neoliberalismo.