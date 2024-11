Con ese dinero extra el gobierno federal tendrá más recursos para atender demandas básicas y necesidades urgentes.

Pablo Moctezuma Barragán

Queja por trato inapropiado en la clínica 162 del IMSS

Zoé Robledo Aburto, director general del IMMS:

Me dirijo a usted en mi calidad de derechohabiente del instituto para presentar una queja formal por los incidentes ocurridos el pasado jueves al asistir a mi cita médica en la UMF 162, en la Ciudad de México.

Acudí puntualmente y me informaron que dicha clínica no me correspondía. Ante esta situación, me dirigí al área de vigencia, donde me indicaron que mi atención debía ser en la UMF 164; en ésta me entregaron copia de la constancia de vigencia de derechos que confirmaba mi registro en la UMF 162, por lo que regresé.

En esta ocasión, el personal me atendió de manera grosera, informándome que debía iniciar un nuevo procedimiento de alta, incluso rechazando copias de mis documentos, bajo el argumento de que no llevaba todo lo necesario, pese a que mi única intención era recibir el servicio. Solicité hablar con la directora, pero se había retirado a las 15 horas. En Coordinación Médica me indicaron que no les correspondía el trámite. Marqué al número de la delegación sur, pero hasta el momento no he recibido respuesta.

Me siento enojada por la falta de atención, el trato grosero y por la negativa de ofrecerme el servicio médico, y ese es un derecho fundamental que tengo como derechohabiente.

Al final perdí mi cita (misma que se agendó desde hace más de un mes por la aplicación de IMSS Digital). Ante esta situación, solicito que se me brinde una pronta solución y se respeten mis derechos.

Quedo a la espera de su respuesta y la pronta resolución de mi queja. (Carta resumida).

Keilla Amparo Sánchez Aguilar

Plan arancelario de Trump tiene poco futuro, afirma

A propósito de tarifas arancelarias, que a mi modo de ver son un petate del muerto del señor Donald Trump, habría que ver del universo de las exportaciones de México a Estados Unidos qué porcentaje de ellas pertenece a las empresas con capital estadunidense o ¡es muy probable que ellos se estarían dando un balazo en su propio pie!

Manuel Deffis Ramos