Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 29

Madrid. Un día después de la histórica manifestación en Valencia, en la que más de 130 mil personas exigieron que se asuma la responsabilidad por la gestión de la crisis de las lluvias torrenciales, el gobierno autonómico, presidido por el derechista Carlos Mazón descartó cualquier dimisión.

El gobernante es señalado por los numerosos errores durante la gestión de la crisis, entre otros haber llegado tarde a la reunión del comité de crisis por las lluvias torrenciales al estar en una comida con una destacada periodista de la televisión valenciana.

La número dos del gobierno regional, Susana Camarero, señaló: respetamos el objetivo de esa convocatoria, hacemos nuestro ese dolor y lamentamos los disturbios y actos vandálicos. La violencia no es una opción. Entiendo la frustración y el enfado; ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas, así que no es una opción, en este momento, ninguna dimisión , para responder así al clamor popular que pidió la inmediata renuncia del mandatario valenciano y otros funcionarios.