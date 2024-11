Dpa y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 28

Berlín. El canciller alemán, Olaf Scholz, sostuvo que estaría dispuesto a convocar una moción de confianza en el Parlamento antes de Navidad, una medida que allanaría el camino a unas elecciones anticipadas tras el colapso de su coalición de gobierno tripartita de socialdemócratas, verdes y liberales.

El calendario se adelantaría a la fecha de enero que había propuesto la semana pasada. No me aferro a mi puesto , aseguró en una entrevista en la televisión ARD y luego de haber recibido más presiones para adelantar la moción de confianza. Para mí no es ningún problema convocarla para antes de Navidad .

Los verdes, que ahora gobiernan en minoría junto con los socialdemócratas, también respaldan ese pedido. Hemos hecho nuestro trabajo y estamos preparados para todo , declaró el líder del partido, Omid Nouripour, al diario Bild am Sonntag.