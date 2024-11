Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 4

Escribir es aprender a mirarte de nuevo, es estar dispuesto a incomodarte en tu propia piel . Con estas palabras, la escritora Ana Laura Bojórquez (Ciudad de México, 1967) abre la puerta al complejo y apasionante mundo de la creación literaria.

Conocida por sus iniciales, ALBA, la autora ha trazado un camino que explora tanto las profundidades de la poesía como los recovecos filosóficos mediante el ensayo. En sus obras, Agalma (2018), Zombis: Un ícono del vacío (2015) y su creación más reciente, Vuelo raso (2024), también refleja la constante búsqueda de autoconocimiento, así como su disposición para explorar lo incómodo.

Desde niña, la literatura fue para mí una compañía constante. Crecí rodeada por libros, desde los cuentos que me regalaba mi familia hasta las grandes obras de la literatura rusa que mi padre amaba, lo que me fue preparando, poco a poco, para un universo de palabras y reflexiones profundas , señaló en entrevista con La Jornada.

Fusionar poesía y filosofía ha sido una constante en su trayectoria; esta combinación encuentra su expresión más auténtica en el lenguaje visual y en la síntesis de ideas , refiere.

Ibargoyen y Cerecedo, sus influencias

La escritura de Bojórquez refleja también la profunda influencia de grandes maestros, como Saúl Ibargoyen, con quien colaboró durante años en el colectivo Juntaversos.

Ibargoyen siempre nos acercó a los poetas malditos , añadió la autora, refiriéndose a aquellos autores que tocan lo prohibido, lo oscuro, lo trágico. Esta influencia, sin embargo, no fue inmediata.

Al principio no me gustaba mucho esa poesía, pero con el tiempo aprendí a amarla. Fue gracias a estos años de trabajo en talleres que mi obra adquirió una intensidad particular, esa que no teme abordar temas difíciles, como el abuso infantil o el feminicidio, temas recurrentes en mi poesía y ensayos.