Leyes, marcos normativos, programas y proyectos no faltan. Esto de la basura se origina en la necesidad de deshacernos de los residuos de nuestra existencia dándoles la espalda, no queremos saber nada, simplemente sacarlos de nuestro entorno. Pocos tienen espacio y disciplina para hacer composta. Aquí no se consideran los desechos industriales ni el cascajo nuestro de cada día. Ocupan un rubro menos transparente.

En años recientes, durante y después de la pandemia, se incrementó el desecho de empaques y embalajes que llegan a hogares y negocios, a veces una caja y tres metros de plástico inflado cubriendo un objeto pequeño. El bulto va directo a la basura, instantáneamente obsoleto e indeseable. Este rubro ocupa más de 30 por ciento de los desechos humanos actuales.

Un tiempo estuvo en boga académica una suerte de disciplina arqueológica llamada basurología, y en las artes plásticas proliferó (aún se practica) la escultura-basura. El infaltable Mike Davis dedicó uno de sus estudios más incisivos a la basura urbana. Otro infaltable, Eniac Martínez, dejó inconclusa su última aventura precisamente con el tema de la basura, que ya lo había impactado al fotografiar ríos y lagos cubiertos de plástico y cochinadas, en las más muertas de las aguas muertas: aguas ahogadas.

Volviendo al personaje del principio, el de todos los días, el barrendero-recolector: he pasado horas observando desde mi ventana al señor de la basura en la esquina de la casa, organizando con meticulosidad la colecta del día. Separa botellas de latas, bolsas de cajas, aparta juguetes y artefactos de posible nuevo uso. Cada rubro termina en un costal distinto. El cartón y el papel, en gruesos atados. Los desechos orgánicos, que no todos separamos, van a su respectivo recipiente; parte de éstos han de sustraerse a mano de los residuos sólidos. Y luego pañales, toallas higiénicas y pañuelos desechables. Me parece un maestro de la organización.

Para los detectives, la basura puede ser clave. Permite rastrear a una persona, o un domicilio, a partir de lo que tira. Papeles no destruidos, recibos de compra, envolturas, lo que fuma, chupa o se mete la ciudadanía. Podrían hacerse retratos hablados del consumidor. Pues al final es lo que somos: unos cochinos consumidores escasamente responsables. Humano, demasiado humano, diría Nietzsche con una mueca.