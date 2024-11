Sanjuana Martínez

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 10

Abril Cecilia Pérez Sagaón sintió el fétido aliento de la muerte rondando su vida luego de divorciarse y le advirtió a su hermano Javier: Si un día llego a faltar, porque tengo miedo que Juan Carlos me mate, te encargo mucho a mis hijos, no quiero que les falte nada ni que terminen con él .

Fue un feminicidio anunciado. El sistema de justicia de la Ciudad de México protegió al agresor, Juan Carlos García Sánchez y la dejó en la indefensión absoluta a pesar del intento de asesinato, meses antes, con un bate en su cabeza: Temo por mi vida , le dijo al juez Federico Mosco González, quien indiferente a sus súplicas, se atrevió a decirle que el bate era un juguete y reclasificó el delito de feminicidio a lesiones y violencia familiar para dejarlo en libertad 50 días después.

Fue entonces cuando a Abril no le quedó duda de que a pesar de la orden de restricción, su ex esposo con el que compartió 25 años de matrimonio iba a volver a intentar asesinarla. Se había mudado a Monterrey con sus hijos, donde vive su familia, pero tenía que ir a la capital a las audiencias judiciales de los procesos de divorcio, convivencia y alimentos. Y el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, saliendo del juzgado, dos balas terminaron con su vida.

Han pasado casi cinco años, y Javier puede decir con la conciencia tranquila que ha cumplido la promesa de cuidar a los hijos de su hermana, pero la sombra de impunidad no le permite tener paz: Juan Carlos apretó el gatillo, aunque otro disparó. Todos estos años tuve el sueño de ver tras las rejas al feminicida de Abril, hoy ya no estoy tan seguro. Sabemos que vive en Estados Unidos y lo están protegiendo , dice en entrevista con La Jornada.

De los siete autores materiales del feminicidio, sólo tres han sido condenados. Hace apenas tres semanas, sentenciaron a Amado Vicente Rodríguez García El Amado, integrante de la banda de Juan Balta, fundador del grupo criminal Unión Tepito, a 39 años de prisión por el feminicidio de Abril. El año pasado, los sicarios Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez fueron condenados a 52 años de prisión, como autores materiales del crimen, luego de declarar que fueron contratados por el ex esposo, quien les pagó 180 mil pesos por el asesinato y huyó a Estados Unidos.

Errores jurídicos

“Durante estos cinco años, el proceso judicial ha sido a contra corriente, muy complicado. Con el feminicidio de mi hermana, se destapó una red de sicarios en la Ciudad de México que operaba con total impunidad.

Estos sujetos fueron contratados por el ex esposo de mi hermana y fueron condenados , dice Javier Pérez Sagaón.

Añade: Sin embargo, a nosotros nos pesa mucho que el principal ejecutor de este plan macabro esté todavía libre. Y que todavía goce de impunidad. No entendemos por qué no ha sido capturado, ni por qué la Fiscalía de la Ciudad de México ha ejercido toda la presión contra los sicarios, pero no contra el feminicida y su familia, que están involucrados directamente en la planeación y ejecución del asesinado de Abril .

¿Tienen derechos los prófugos?, se pregunta Javier. Afirma que en México sí, porque el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, permite que el feminicida huido se siga defendiendo, a pesar de tener ficha roja por la Interpol. El acusado otorgó los poderes a su hermana, Patricia García Sánchez: Nosotros estamos plenamente convencidos de que sus hermanos Patricia, Julio, Liliana y Julieta participaron en la planeación del delito contra mi hermana .

Explica que el feminicida prófugo se quiso adherir jurídicamente a la sucesión testamentaria de Abril como beneficiario del cónyuge y de los dos menores hijos: A pesar de que está huyendo, el sistema le conservó los derechos de la patria potestad y nos hizo un juicio. Nos quería quitar a los niños, cuando él es el asesino de mi hermana. Afortunadamente ganamos, pero es increíble que el sistema judicial permita estas cosas .

Añade: También peleamos el juicio de la sucesión testamentaria. Ese juicio lo tuvimos que pelear para proteger el patrimonio de los niños. Él no lo peleó, pero la hermana sí, y nos pegó durísimo, aunque lo perdió .

Y aunque en vida ambos progenitores habían donado propiedades a los hijos menores después del asesinato, intentó revertirlo jurídicamente: Hizo un juicio de ingratitud. Quiso dejar a los niños en la calle. Afortunadamente también ganamos el juicio .