Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 8

En medio de llamados de ex presidentes y ex gobernadores panistas para que ese partido asuma la defensa de las instituciones republicanas y derrote al populismo por la vía democrática , hoy tienen lugar las elecciones para renovar la dirigencia nacional en que competirán el diputado con licencia Jorge Romero y la ex diputada Adriana Dávila.

La comisión organizadora de las votaciones internas del PAN indicó que la apertura de urnas será a las 10 de la mañana y el cierre a las 5 de la tarde, con un corte informativo del proceso a las 13 horas.

A las 5:30 de la tarde se realizará un nuevo avance de información sobre el cierre de casillas y a las 10 de la noche se hará un anuncio a medios sobre el resultado de los comicios, con incidencias de la presidenta de la comisión organizadora del ejercicio electoral, Ana Teresa Aranda.

Se instalarán mil 136 centros de votación en todo el país, con mil 345 casillas, y estarán convocados a las urnas los más de 302 mil afiliados al PAN que cumplen con el requisito de tener más de un año de ser miembros del partido. Los funcionarios encargados de verificar el desarrollo de la consulta serán casi 7 mil.