Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 3

De visita en la región indígena o’dam, en Mezquital, Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció para que desde los pueblos salgan los nuevos jueces para nuestro país, de eso se trata la reforma al Poder Judicial .

Al dar continuidad a los planes de justicia para las comunidades originarias que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se incorpora la electrificación para estos pueblos, y reprochó que sólo por su visita se colocó en el lugar una planta de luz.

“Me dijeron que aquí necesitan electrificación en las comunidades. Vamos a ponerlo en los planes de justicia… Tengo la preocupación de que hoy (ayer) hayan puesto una planta de luz, que nos vayamos y regresen a estar sin luz. Eso no está bien”.

¡Así estamos! , se escuchó de entre los asistentes a la inauguración de la primera etapa del camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca, en la comunidad de Los Frijoles.