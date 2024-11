La convocatoria fue un éxito rotundo. A las 6 de la tarde, la plaza ya estaba llena. A las 9:30, todavía protestaban diversos grupos. De acuerdo con la delegación del Gobierno, asistieron 130 mil personas, en una ciudad de alrededor de 800 mil habitantes. No hubo una sola voz ni un cartel que defendiera a Mazón y los suyos.

La manifestación fue convocada para demandar la salida del presidente Mazón y exigir que se finquen responsabilidades, información veraz, recursos para las víctimas y para denunciar la ignominia del gobierno valenciano, que no avisó y que ha provocado, con esa falta de previsión, cientos de víctimas mortales .

El inocultable tono antimonárquico en una parte significativa de la concentración para exigir la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia no es un hecho anecdótico. Menos aún después de que, a raíz del abierto repudio popular a Felipe VI en Paiporta el pasado día 3, las autoridades echaron a caminar una operación mediática de contención de daños, en la que se quiso presentar al rey como un estadista capaz de enfrentar la tormenta del descontento social sin recular.

Chiflando y gritando sintetizaron la rabia, el dolor, el coraje, la desolación que han encontrado en las poblaciones arrasadas por la letal combinación del desastre natural, incapacidad administrativa y politiquería de la peor calaña. Lo resumía con claridad un letrero escrito en valenciano: Somos furia y fango .

La concentración fue una polifonía en la que la que miles de carteles gritaron lo que sus portadores sentían. Un rudimentario afiche escrito con plumón negro advertía: Habéis encendido la mecha en la tierra de la pólvora . Otro, con mezcla de ironía y mala leche, le recordaba al presidente su ausencia en las horas críticas del desastre, mientras comía con una periodista: El que avisa no es Mazón . Y exigía: Dimisión . Y, uno más, recordaba que era la hora de los de abajo: Sólo el pueblo salva al pueblo .

Es criminal, no es incompetencia

Una de las consignas reiteradamente coreada fue Es criminal/no es incompetencia . El señalamiento tiene cómo telón de fondo el recordatorio, difundido profusamente los días recientes, de cómo el gobierno de Mazón se deshizo, en tan solo cuatro meses, de la Unidad Valenciana de Emergencias, responsable de atender rápidamente siniestros meteorológicos, sísmicos, de incendios forestales y maremotos, porque solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre .

Más allá de las banderas republicanas, algunos asistentes desfilaron con el lábaro español y otros con el valenciano como si fuera una capa. No faltaron los banderines partidarios y estandartes de organizaciones gremiales. Se presentaron también a la concentración militantes de extrema derecha (Carlos Mazón llegó a la presidencia de la Generalitat aliado a Vox, quien luego rompió con el Partido Popular). Enardecidos, gritaron: España cristiana y no musulmana . Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para ellos. Alguno de sus militantes fue expulsado por los asistentes al masivo grito de Fuera, fuera, fuera , que aplaudieron cuando lograron echarlo.

En Valencia, los ánimos están más que caldeados. Arriba, el Partido Popular pareciera estar dispuesto a sacrificar a un indefendible Mazón a cambio de derrocar al gobierno del socialista Pedro Sánchez. Pero abajo, hay una enorme crispación sobre los culpables del desastre y el hasta dónde deber llegar el ajuste de cuentas. Un solo ejemplo. En una vieja taberna cercana a la plaza, dos mujeres exigieron a gritos: Mazón, dimisión. Molesta, una joven les respondió: que se vayan todos.