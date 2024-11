Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 21

Tepic, Nay., El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que su gobierno carece de recursos para la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), destinados a cumplir compromisos de fin de año, entre ellos el pago del aguinaldo a sus trabajadores.

De una vez informo a la señora rectora (Norma Liliana Galván Meza) que no tenemos un solo 5 para los problemas que tenga que enfrentar la universidad el fin de año. Dicen que necesitan alrededor de 200 millones de pesos, requieren 100 millones de aportación. No los podemos dar, no tenemos. Yo no quiero engañar a nadie , afirmó el morenista.