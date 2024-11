El pueblo se dedica al campo, algunos buscan trabajo en Chilpancingo, Jaleaca de Catalán, en la albañilería. Todos buscan el sustento porque aquí no hay empleo; sólo 50 personas reciben recursos del programa Sembrando Vida; lamentablemente 11 regresaron sin vida, por eso estamos indignados y molestos con el gobierno, porque no ha hecho caso a nuestra petición .

Queremos encontrarlos vivos, ya lo hemos pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el problema es que no hemos tenido comunicación con ellas , declaró.

Después, los féretros fueron colocados en camionetas con rumbo al panteón, ante la mirada incrédula de la gente que acompañó a los deudos. No hubo consignas de ningún tipo. Poco después de las 14:30 horas concluyó el cortejo fúnebre.

Al velorio y al sepelio no acudió ningún representante de los tres niveles de gobierno, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a que hay seis viudas y 14 huérfanos.

Una mujer solicitó que se siga buscando a sus tres hermanos: Marco Antonio, Javier y Pedro Ismael Barrera Millán. Pido a la Presidenta enviar a los soldados para encontrarlos, que no vaya a cerrar el caso .

Sus hermanos, narró, iban rumbo al poblado El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña baja. “Pedro me habló el mismo día (21 de octubre), que ya estaba en El Epazote, que ahí iba a empezar a vender. Me dijo: ‘carnala, yo ya ando aquí vendiendo, a las 5 de la tarde te marco’, y ya no lo hizo, desde ese momento perdimos la señal”.

Los días 21 y 22 de octubre pasado 17 vendedores de utensilios desaparecieron cuando se dirigían a Chilapa de Álvarez y a Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

Los retuvieron Los Ardillos

Una fuente de la 35 Zona Militar reveló que las 17 personas desaparecidas de Chautipan fueron retenidas por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, el cual opera en esa región de la Montaña baja de Guerrero.

La masacre de los 11 comerciantes no es el primer caso de violencia que se comete en la entidad, desde 2014, la disputa de territorios entre Los Rojos y Los Ardillos han dejado una estela de crímenes.

El 27 de noviembre de 2014, 11 personas decapitadas fueron descubiertas en un camino de terracería de Chilapa de Álvarez.

El 5 de noviembre de 2017, siete hombres desmembrados fueron hallados en bolsas de plástico en la colonia Las Margaritas, a la salida de Chilapa. El 30 de enero de 2018, siete cuerpos segmentados fueron dejados en bolsas negras, en la colonia Los Maestros.

El 17 de enero de 2020, integrantes del grupo musical Sensación, fueron asesinados e incinerados cuando regresaban del pueblo de Tlayelpan de una fiesta patronal.

Los músicos eran miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores. Entre 2022 y 2023 se cometieron delitos similares en esa región atribuidas a los grupos criminales.