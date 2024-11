Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024

Por primera vez se presentan juntas las obras que integran Trilogía de ensayos sobre la feminidad, proyecto de la colectiva Teatro en Fuga, que busca mostrar la realidad de ser mujer actualmente en México. Las piezas individuales Las desafortunadas, Grávidas y Las afortunadas ya se habían estrenado cada una por su lado. Ahora, tendrán una temporada conjunta en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes.

Teatro en Fuga es una colectiva fundada en 2001, sin embargo, tal como está integrada ahora funciona de manera ininterrumpida desde 2016. Somos básicamente creadoras escénicas, trabajamos juntas desde hace bastante tiempo, aunque también tenemos actrices y actores invitados. Nos interesa mucho hablar de temas que nos provocan , indica Andrea Salmerón, directora de Grávidas.

Trilogía de ensayos sobre la feminidad, proyecto de la dramaturga Paulina Barros Reyes Retana, está escrito desde un lugar muy personal respecto a lo que para ella significa ser mujer en este país hoy , explica Salmerón. Las desafortunadas, dirigida por Olga González, es, por ejemplo, una obra que “nos enfrenta a la violencia de género en su forma más atroz: el feminicidio, a la vez que rinde homenaje a las madres buscadoras que no cesan en su persecución de la justicia.

“Por medio de ella hacemos una fuerte denuncia a la negligencia de la justicia porque las mujeres que tienen hijas desaparecidas tienen que buscarlas, hallar pruebas, escarbar con sus propias uñas. Tener una hija desaparecida es una herida que no cierra nunca. Es una angustia permanente que no encuentra eco en la justicia.