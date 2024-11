Ap

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. a10

Singapur. Mark Cavendish, uno de los mejores velocistas de pista en la historia del ciclismo, planea retirarse hoy después de competir en el Tour de Francia Criterium.

El pedalista de 39 años rompió el récord de Eddy Merckx de etapas ganadas en la historia del Tour con su victoria 35 el pasado julio.

He tenido la suerte de hacer lo que amo durante 20 años y aho-ra puedo decir que he logrado todo lo que pude en la bicicleta , escri-bió el nativo de la Isla de Man ayer en Instagram.