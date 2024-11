La estadunidense remontó un 3-1 en contra para llevarse la segunda manga y, aunque la ex campeona del Abierto de Estados Unidos no pudo convertir dos puntos de partido en el 6-5 del último set, dominó el tie-break cerrando con estilo.

Ha sido un gran partido. Qinwen ha jugado un tenis increíble , declaró Gauff, tercera cabeza de serie. “Me esforcé al máximo para aguantar y nunca me rendí.

Me decía a mí misma: 'es otro punto, otra oportunidad'. He estado en situaciones como ésta en el pasado y he sido capaz de darle la vuelta y fui capaz de hacerlo de nuevo hoy.

De camino a la victoria, Gauff se convirtió en la jugadora más joven en 18 años en derrotar tanto a la número uno como a la dos del mundo en un torneo, desde la rusa Sharapova en el Abierto de Estados Unidos de 2006.

Coco perdió ante Barbora Krejcikova, pero derrotó a su compatriota Jessica Pegula y a la defensora del título y número dos del orbe, la polaca Iga Swiatek, para terminar 2-1 en el Grupo Naranja. A continuación, sorprendió a la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera del mundo, en semifinales.