Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 3

El escultor británico, radicado en México, Luke Hart no esconde sus pretensiones de ser un “ingeniero estructural. Me formé en las bellas artes; sin embargo, desde hace mucho tiempo me interesa la ingeniería estructural como forma de pensar el arte. Hay una especie de verdad que viene de trabajar, no necesariamente de modo industrial, aunque sí de manera no representativa, en la que la obra es sólo eso.

Es justo la obra haciendo lo suyo, pero eso tiene que ser interesante. Así que busco el balance y el equilibrio en algo que no debería de mantenerse en pie, mas lo hace, con el fin de darle más de una presencia. Activa la obra y le permite desempeñar una función; incluso, si ésa sólo consiste en algo tan sencillo como mantenerse en pie , señala Hart con motivo de su exposición Structure? ¿Estructuras?, en la Galería de Arte Mexicano (GAM).