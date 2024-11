Omar González Morales

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 2

El manga Los samuráis de México: La verdadera historia de los primeros inmigrantes japoneses en Latinoamérica, escrito por el diplomático Hisashi Ueno, con la colaboración del investigador Sergio Hernández Galindo y de la Asociación México Japonesa, es una revisión histórica de los sufrimientos, lucha y pasión que estos primeros visitantes asiáticos tuvieron para establecerse en México cuando era éste ya una nación independiente.

En entrevista con La Jornada, el ministro de la embajada de ese país, Tsukasa Hirota, y el maestro Hernández Galindo hablaron sobre esta complicada, pero fructífera travesía que se narra en este libro.

Cuando nos presentaron la historia quedamos maravillados al saber de estos primeros inmigrantes que no la pasaron nada bien a su llegada: fueron abandonados por el proyecto por el que venían, no habían hecho investigaciones sobre el terreno en Chiapas y, para colmo, no tenían muchos recursos , refirió el diplomático japonés.

La edición fue realizada por la Universidad de Kyoto Seika, ilustrada por Konohana Sakuya y publicada por el Kyoto International Manga Museum. Los creadores pensaron en darle formato del manga al ser una de las lecturas más populares entre los jóvenes. Además, está escrito en español y japonés, y será repartido en universidades niponas.

El libro narra el arribo del grupo Enomoto, conformado por 36 jóvenes migrantes, que llegaron en barco a México como parte de un programa para plantar café en la zona cercana al Soconusco. El proyecto fue organizado por el vizconde Takeaki Enomoto, durante el periodo Meiji (1868-1912).

La travesía, que se inició en marzo de 1897, duró más de dos meses; cuando llegaron a Chiapas, ya había pasado la temporada para sembrar. Con el fuerte calor, enfrentándose a la fauna y posteriormente a la falta de recursos, decidieron dispersarse para sobrevivir. Tras adaptarse y habitar en comunidades de esa entidad, se dio un evento que complicaría todo a escala nacional: la Revolución Mexicana.

Mientras los japoneses sobrellevaban las condiciones de este conflicto interno, sin tomar partido comenzaron a ayudar a reconstruir los poblados cercanos, lo que los volvió pilares de esas comunidades. Cuando por fin llegó la paz, los japoneses informaron al gobierno mexicano que decidían rechazar la compensación que se les ofreció por la destrucción de sus bienes materiales como fábricas, tiendas y empresas.

Civilizaciones similares

El ministro Hirota aseguró que, a pesar de tener una estancia muy breve en México, pues llegó hace poco menos de un año, supo que era una historia que hermanaría más a los pueblos de México y Japón, porque ambas sociedades son luchadoras y perseverantes.