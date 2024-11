Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2024, p. 23

Vecinos de la colonia El Coyol denunciaron que a casi cuatro años de que reportaron a la alcaldía Gustavo A. Madero el hundimiento, fractura y desniveles sobre la avenida 321, las obras de reparación que empezaron en octubre del año pasado tienen un lento avance luego de que los trabajos se suspendieron de diciembre de 2023 a junio de 2024 por el proceso electoral, según funcionarios.

Hace unas semanas, las labores se reiniciaron, por lo que la ingeniera Adriana Cervantes, de la Inmobiliaria Cedillo, subcontratada por la demarcación, sostuvo que trabajamos a marchas forzadas con siete personas, por lo que se entregará la calle y aceras reparadas antes de acabar el año.

Explicó que la obra –que abarca de las calles 298 a la 304– incluye el cambio del drenaje y tubería de agua potable en 200 metros, al mencionar que el abandono en las vialidades de la alcaldía es de cinco años.

En algunas viviendas se acentuó la separación de las casas con la banqueta, aparecieron nuevas grietas y cuarteaduras, como es el caso de la propiedad de la señora Rocío, quien relató que se levantaron al menos nueve losetas del piso en su sala, así como de los dos patios.

Comentó que los encargados de la obra se negaron a tomar conocimiento de los daños, por lo que desconoce si la alcaldía los reparará.

Ángel Torres, quien vive aquí desde hace 50 años, dijo que los vecinos no conocen el proyecto porque los encargados de la empresa anterior que intervino indicaron que se colocarían viguetas o una plancha en la obra de la avenida a fin de evitar el desplazamiento de las viviendas y posibles hundimientos, lo que no pasó, porque mencionaron que no contaban con presupuesto suficiente.