bservando cómo en los últimos meses (t.ly/OH0p1) Kamala Harris y los demócratas apostaron a convertir las elecciones estadunidenses solamente en un debate simbólico acerca de la democracia y el carácter de Trump , en lugar de centrarse en la política y en las soluciones a los temas que los votantes señalaban en las encuestas como sus mayores preocupaciones –el estado de la economía, la inflación o el genocidio en Gaza (t.ly/414GU)—, emulando así, en efecto, la estrategia perdedora de Hillary Clinton de 2016, cuando desistió de competir por el voto progresista y el de la clase trabajadora, prefiriendo cortejar a los republicanos Nunca Trump de los suburbios, uno no podía dejar de tener una siniestra sensación de déjà vu.

Igual que Clinton, Harris apostó por llevar a cabo una campaña derechista y desatendió abiertamente el dolor económico de los trabajadores estadunidenses –cuya fracción blanca en 2016 y ahora en 2024, ya toda una sección multicolor , se volcó hacia Trump (t.ly/pOCZD)–, e igual que Clinton –surprise, surprise–, obtuvo un resultado idéntico. Esto no sólo desde el principio parecía loco , y finalmente acabó en una catástrofe (t.ly/JjnF_), sino que cumplía, −literalmente−, con la propia definición popular de la locura: hacer lo mismo dos veces y esperar un resultado diferente (según el dicho atribuido a Albert Einstein, pero popularizado en realidad por la escritora Rita Mae Brown). Al final, igual no es que los demócratas y su derrotada rotundamente candidata –Trump no sólo ha ganado decisivamente la presidencia, el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes, sino también, a diferencia de 2016, el voto popular– sean locos per se, pero seguramente no aprenden de la historia.

Con Trump ganando su segundo mandato, conviene recordar que en el seno el Partido Demócrata nunca hubo ni la más mínima reflexión después de que ganó por primera vez. A pesar de que la pérdida ante la figura como él que −y esto no parece una coincidencia−, tanto Clinton en su momento, como Harris en las últimas semanas, compararon a Hitler (Biden, curiosamente, nunca abrazó esta estrategia estéril y al menos trató de prometer algo a los trabajadores), debería hacer que los demócratas reflexionaran sobre sus propios errores, la élite del partido, empezando por la propia Hillary Clinton, encontró 100 mil maneras de culpar a todos los demás. La cima de esta operación negacionista ha sido la bombástica narrativa de la interferencia rusa (Russiagate ) maquillada a partir de pequeños casos reales y que igualmente hoy empezó a hacer rondas en un afán de absolver a Harris y su campaña brillante (t.ly/tpBRv).