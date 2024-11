…c

ada rincón se estremece. Como en una enorme y vieja casa de madera que cruje a cada ráfaga, los enfrentamientos, las tensiones, la impotencia ante la injusticia, en todos los niveles, dejan su huella en los rincones más profundos de las personas, los colectivos, las clases, las instituciones y las naciones, y cambian todo, radicalmente. La Gaza ensangrentada, cada día que continúa, hace más profunda y duradera la opción de la violencia extrema. Y por todos lados se replica. En consecuencia, ya Líbano e Irán están involucrados en el conflicto en Medio Oriente, y la crisis de Ucrania ha colocado ya en la puerta del teatro de guerra europeo al ejército norcoreano, con el apoyo de Rusia y de China. Y para mayor preocupación de Occidente, la presencia norcoreana viene después de las desdeñosas declaraciones de Trump respecto de la OTAN.

China exige la reincorporación de Taiwán, y toda esta crispación generalizada no deja de alentar la postura israelí de profundizar el conflicto. A su vez, en las elecciones estadunidenses no ganan los buenos y bien portados (aunque se encargaron eficientemente de alimentar con municiones el conflicto), sino el macho guerrero cuya imagen, discurso y modales mejor responde a la ansiedad estadunidense de progresiva pérdida del papel predominante en el mundo. En lo que será una ruta de poder atrabiliario, México aparece como atravesado en medio del camino, el primer escenario en que se definirá la política y postura respecto a América Latina. El cambio en las relaciones comerciales (aranceles) y en políticas de inmigración y narcotráfico anticipan días difíciles y de agresividad desbordada que afectarían decisivamente la salud de la república y en paralelo pueden tensarse también al extremo las angustias y preocupaciones de estudiantes, maestros, mujeres, y comunidades asoladas (Chiapas, Michoacán).