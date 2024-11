Percibo que la injusticia social es el gran motivo por el cual surgen todas las calamidades, incluyendo las enfermedades físicas, mentales y sociales. Ese análisis me hace pensar que la salud individual y social no puede lograrse sin transformar la desigual distribución de los bienes materiales e inmateriales, lo cual impide que los seres humanos expandan sus capacidades y aumenten su dignidad , enfatiza el médico de 55 años.

–Con los niveles tan altos de economía informal registrados en México, si usted proponía un confinamiento absoluto, eso hubiese generado que millones de personas quedaran varadas económicamente sin el sustento diario. ¿Pensó en eso al trazar la ruta sanitaria?

–Sí, desde un sentimiento de urgencia, así como a partir de mi formación de epidemiólogo y salubrista. Después, en el pensamiento político de López Obrador encontré correspondencia exacta, perfecta, amplia y nutrida. De su propia voz lo escuché, eso fue un momento verdaderamente emocionante para mí. A las pocas semanas de haber empezado la pandemia en México, me convocó a Palacio Nacional. Aproximadamente durante una hora caminamos en los pasillos del segundo piso de sus oficinas. Yo estaba extasiado, pues era como escuchar música sinfónica… ¡Le hice notar que, para mí, sus palabras se traducían en una convicción de muchos años atrás! En mi trayectoria profesional, pocas veces he encontrado a alguien que, sin contar con una formación en el campo de la salud pública, entienda esta problemática tan perfectamente.

–En las primeras semanas de pandemia en México, el personal médico improvisó incluso su indumentaria para protegerse del virus. Supo de estas condiciones no idóneas con las cuales la primera línea sanitaria enfrentaba al covid-19: ¿qué sintió en aquellos momentos ante la vulnerabilidad de sus colegas?

Carencias estructurales

–Enorme preocupación y angustia. Ningún país estaba preparado para un evento con la magnitud y extensión de esa pandemia. Las carencias eran estructurales en nuestro sistema de salud, lo cual es censurado por la mayoría de los medios de comunicación y algunos integrantes de la academia. Desde 1984, los distintos gobiernos neoliberales impulsaron una destrucción deliberada al privatizarlo, reduciéndole presupuesto y colocándolo bajo el manto de la corrupción. Al llegar la pandemia teníamos un deterioro grande en las condiciones de salud de la población mexicana con prevalencias de enfermedades crónicas: obesidad, diabetes, hipertensión, cánceres… sumándole a esto la enorme desigualdad social. Contra todo eso luchamos y allí evoco el enorme heroísmo del personal sanitario, el cual antepuso su ética y convicciones para cuidar a los demás en condiciones limitadas.

Cuando la pandemia empezó y había dificultad para garantizar equipo de protección personal a la primera línea ante el covid-19, sabíamos que México no tenía una industria propia, privada ni mixta en esta materia. La más grande empresa de cubrebocas N95, de alta filtración, es de capital fundamentalmente estadunidense: 3M. Una de sus plantas más grandes está en Jalisco, pero el capital internacional la controla absolutamente. Inicialmente exploramos, por la vía diplomática, si podíamos persuadirlos para que compartieran, racionalmente, parte de su material y así proteger al personal de salud mexicano. Y no hubo manera por las reglas de operación económicas y comerciales pactadas durante el neoliberalismo .

Al ser interrogado sobre su futuro y su necesidad de no naturalizar el dolor humano, agregó: “Si reviso mi vida, veo un patrón posiblemente ineludible: en mí, la injusticia y la agresión en contra de la dignidad humana precipitan la necesidad de actuar. Efectivamente, arriesgo la comodidad o la seguridad de mis satisfactores materiales o inmateriales, esto en función de una causa que no emerge de una preconfiguración doctrinal, ideológica, disciplinar u orgánica, sino que se presenta en la vivencia cotidiana. Eso llevó a mi abuelo a romper con la predeterminación de su condición social siendo burgués, casi aristócrata, militar y católico: no permitió que las injusticias de la monarquía, la dictadura ni la guerra pasaran desapercibidas. Mi padre también se construyó enemistades en el poder burocrático: no consentía que la injusticia permaneciera impune. Eso quedó en mi persona.

–¿Un ser humano no puede escapar a su destino?

–En cierta manera, no. Y este es el caso.