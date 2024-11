Saúl Monreal comentó que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Ascencio, informó que se recibieron más de 400 cartas de apoyo a varios aspirantes y es posible que en una de ellas se incluyera el nombre de alguien a quien no se consultó, pero es responsabilidad de la organización que la emitió .

La oposición en el Senado insistió en que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH), Rosario Piedra Ibarra, debe declinar a su intención de relegirse y salir de la terna, mientras legisladores de Morena advirtieron que la actual ombudsperson no es responsable de los documentos de respaldo a su candidatura que llegaron a esa cámara.

En cuanto a la petición de legisladores priístas y panistas de excluir de la terna a Piedra Ibarra, Lucía Trasvila dijo que no es posible y no lo permitirán. El problema de la oposición, aseveró, es que pretenden que persista el modelo de CNDH impuesto por los gobiernos neoliberales y no les gusta que pueda convertirse en la Defensoría del Pueblo, como propone su actual titular.

Luchadora social

La senadora Castillo comentó que no puede dejar de considerarse que se trata de una luchadora social que ha dedicado toda su vida a la búsqueda de desaparecidos políticos y a trabajar en favor de las víctimas. Nadie le puede regatear su derecho a competir por estar otros cinco años más al frente de la CNDH , comentó el guerrerense Félix Salgado.

La decisión será el próximo martes, dijo, y una parte de los legisladores de Morena y aliados están a favor de su relección. PRI y PAN se preparan para evitarlo y alientan a la activista Tania Ramírez Hernández a ampararse contra la decisión de excluirla de la terna, pese a que quedó en segundo lugar de evaluación.