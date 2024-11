Petro aseguró que la compra del sotfware quedó registrada en transacciones bancarias, según un documento clasificado que leyó, pero que no difundió a la prensa, y que habría sido una respuesta de la unidad de investigaciones financieras de Israel a una solicitud de información de su par colombiana en agosto de 2024.

Aunque Washington aseguró que el software no fue usado para vigilar políticos colombianos, García-Peña advirtió que existen muchas interrogantes y exigió el acceso a toda la información que fue recopilada durante todo el tiempo que se usó en el país.

Altos funcionarios que pidieron mantener su anonimato afirmaron durante una reunión de primer nivel, en la que estuvo presente el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, que Washington se comprometió a otorgar fondos para la adquisición de Pegasus, supuestamente a espaldas del ex presidente Iván Duque, sin especificar la cantidad que se destinó, en una operación que implicó a un pequeño grupo de funcionarios del país sudamericano.

Según él, en la carta se advertía que era un contenido sensible que no podría ser difundido sin previo consentimiento de la autoridad de prohibición de lavado de dinero de Israel; no obstante, justificó la revelación de la información confidencial por el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel desde mayo, por considerar que ese país está cometiendo un genocidio en Gaza.

García-Peña informó que los funcionarios con que se reunió en la Casa Blanca le confirmaron que el dinero fue pagado a la firma NSO Group en efectivo, como Petro había denunciado. Me confirmaron que así fue, y que no es la única o la primera vez que eso sucede por parte de las autoridades estadunidenses para evitar la trazabilidad de los recursos. Si esto fuera tan legítimo y si todo estaba encaminado a esa lucha contra el narcotráfico, que se tengan que hacer pagos en efectivo de esta manera sigue siendo altamente dudoso .

Los funcionarios estadunidenses no dieron detalle de dónde exactamente provenían esos recursos, pero subrayaron que en 2022 su uso fue restringido por completo en Colombia, antes de que Petro asumiera la presidencia, y luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que era utilizado para espiar y vulnerar derechos humanos.