Ginebra. Mujeres y niños representan 70 por ciento de todas las muertes palestinas verificadas en Gaza, advirtió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y acusó a Israel de no cumplir los principios fundamentales del derecho humanitario .

Medio centenar de víctimas

Los ataques de Tel Aviv sobre Gaza y Líbano dejaron casi medio centenar de víctimas. En el norte del territorio, cerca de 30 palestinos fueron asesinados en el campamento de refugiados de Jabaliya. Mientras en el hospital Kamal Adwan, bajo asedio israelí hace varias semanas, muchos de los heridos están muriendo debido a la falta de medicamentos y suministros , declaró el director médico Hussam Abu Safia.

Cuando duermo por la noche, le pido a Dios que muera, y cuando me despierto por la mañana, me duele saber que todavía estoy vivo , declaro un palestino al narrar al diario Maariv su vida cotidiana. Originario de la ciudad de Gaza, el entrevistado se refugia ahora en una tienda de campaña en Jan Yunis, al sur del enclave. No puedes girarte libremente mientras duermes, ni siquiera ponerte de pie. Si quieres ir al baño, puedes pisar sin querer la pierna de tu hijo o incluso su estómago , añadió.

Las autoridades israelíes confirmaron los preparativos para la apertura del paso fronterizo de Kissufim, en el centro de la franja, para ampliar la entrada de ayuda humanitaria.

En tanto, en Líbano, los ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel dejaron al menos 15 muertos y 69 heridos en las 24 horas previas al reporte.

Dahieh, suburbio del sur de Beirut, fue blanco ayer de 11 ataques aéreos; mientras en la localidad fronteriza de Aitaroun el ejército israelí reportó entre sus filas seis muertos y 16 heridos, tras la batalla contra miembros de Hezbollah.

Las autoridades libanesas informaron ayer que al menos 3 mil 100 personas fallecieron por fuego israelí y casi 13 mil 900 resultaron heridas a lo largo de un año.