Sábado 9 de noviembre de 2024, p. 17

Washington. El Departamento de Justicia reveló que existió un complot iraní para asesinar a Donald Trump, y acusó a un hombre que declaró que un funcionario del gobierno de Teherán le encomendó asesinar al candidato republicano antes de las elecciones, celebradas el pasado día 5.

Los investigadores afirman que el imputado es Farhad Shakeri, presunto activo del gobierno iraní, quien pasó tiempo en prisiones estadunidenses por robo y que, según las autoridades, mantiene una red de asociados que participaron en los planes de Teherán para ultimar a Trump.

Shakeri aseguró, de acuerdo con las pesquisas oficiales, que un contacto de la Guardia Revolucionaria de Irán le instruyó en septiembre pasado que dejara de lado otros trabajos que estaba haciendo y armara un plan en siete días para vigilar y finalmente asesinar a Trump.

Shakeri se encuentra prófugo y se especula que permanece en Irán. Otros dos hombres ligados a Shakeri fueron arrestados bajo la acusación de haber sido reclutados para vigilar y matar a la destacada periodista iraní-estadunidense Masih Alinejad, quien ha sufrido múltiples intentos de asesinato por encargo frustrados por las fuerzas del orden. Hay pocos actores en el mundo que representen una amenaza tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como Irán , expresó en un comunicado el secretario de Justicia estadunidense, Merrick Garland. El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray, comentó que el caso muestra los intentos descarados y continuos de Teherán a fin de atacar a estadunidenses , incluido Trump, así como a otros líderes gubernamentales y disidentes que critican al régimen en Teherán .

Brian Hook, enviado especial de Donald Trump para Irán durante el primer mandato del presidente electo, aseguró que el republicano no tiene interés en un cambio de régimen en Teherán, pero sí busca aislar y debilitar a la república islámica, informó The Times of Israel.

