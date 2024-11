Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2024, p. 23

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La poeta y activista zoque Mikeas Sánchez denunció que fue amenazada de muerte por un sujeto, por lo que interpuso una denuncia y pidió la intervención de las autoridades.

Explicó que el jueves, a las 8:30 de la mañana, “se presentó a mi local de fotografía un sujeto en estado de ebriedad y con rasgos de estar drogado, para amenazarme de muerte, gritando: ‘te voy a quebrar, cabrona’”.

Agregó que el sujeto insistió con sus amagos. Te voy a quebrar, así como al padrecito (Marcelo Pérez Pérez), quien fue asesinado a balazos en San Cristóbal de las Casas el 2 de octubre pasado, con quien ella mantenía una relación de cercanía.