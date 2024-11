No por nada existe la expresión: a la mexicana, observas algo, lo entiendes y entonces sacas la versión nacional, aunque no es música tradicional la que tocamos, pero ahora la convertimos porque somos tres mexicanos haciendo música con nuestros recursos , expuso Bram Hernández.

“El género musical que tocamos no es mexicano, surgió en Europa, pero hacemos nuestras influencias, le inyectamos algo de la cultura oaxaqueña. Creo que el estilo no es la forma, sino la esencia, con el tiempo adquieres otra diferente, pero en el fondo es el mismo, el estilo mexicano.

La finalidad del nuevo disco es asombrar a nuestros seguidores, esperamos que así sea, ya nos lo dirán. Pensamos que las presentaciones en vivo son muy importantes, si nosotros tocamos y no hay público, entonces no existimos, no habría la comunión para que suceda el ritual , compartieron los integrantes de la banda a La Jornada, al respecto de su próxima presentación.

La agrupación hizo un homenaje al poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867) en el tema Macabre, lanzado en 2019, donde utilizaron fragmentos del poema Danse Macabre, el cual cuenta con un video que fue filmado en la sierra de Oaxaca y se muestra a un Baudelaire que llega a México a encontrarse con la muerte.

En su nuevo disco aparece otro tributo a una figura de la literatura mundial, en está ocasión a Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) con el tema Agua Blanca.

En este año participaron en el festival Vive Latino, en el cual causaron asombro con su propuesta y explosividad en el escenario.

Gira europea

“Lo que estamos haciendo en el grupo nos llena el espíritu, es una forma de deshacernos de todo lo que está pasando alrededor y transmitir al público lo que sentimos, que nuestros seguidores se sientan parte de la banda.

Cuando toco en vivo me siento alegre, doy todo sin importar el cansancio que tenga, el público siempre te llena de energía la cual te impide parar, así estemos sudando a chorros, eso es amor a lo que haces , compartió Heri Ángelo.

Para Bram, tocar con La Bande-son Imaginaire le hace no perder el asombro. No paro de pensar en los niños, porque el adulto tiene un montón de cosas que le impiden divertirse o experimentar. En los conciertos me convierto en un niño que disfruta el momento, las deudas desaparecen, me llena el pequeño interior que todo el tiempo está ahí y estoy muy feliz con eso .

¿Qué se siente hacer lo que nos gusta? Para mí es el éxito, lo demás son números, en el momento en el que tocas un alma ya entras en comunión con ella, entre los dos nos elevamos , agregó Óscar.

En términos conceptuales, nos faltan muchas cosas, como hacer el cortometraje a Lovecraft, pero hay un punto de inflexión que está pasando ahora y va a determinar varias cosas, que es la apertura de las puertas a Europa, en nuestra próxima gira estaremos en otro proceso , expuso.

Después de su presentación en el recinto ubicado en Calzada de la Viga 146, alcaldía Venustiano Carranza, la banda emprenderá una nueva gira por Europa donde compartirá escenario con el grupo alemán de darkwave Xmal Deutschland.