¿Por qué entonces no se ha dado un informe completo? Porque no ha terminado el proceso , señaló el funcionario sobre el panel que inició Estados Unidos para impugnar las medidas establecidas en el decreto emitido por el gobierno de México el 13 de febrero de 2023, en particular, por la prohibición del uso de maíz transgénico en tortillas o masa, así como el uso del grano genéticamente modificado en todos los productos para el consumo humano y para la alimentación animal.

La pasada administración federal explicó que las medidas no prohíben las importaciones, pues estas están permitidas, sólo que el uso del maíz transgénico para elaborar tortilla no se permite.

La ex titular de la SE, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó en diversas ocasiones que 50 por ciento del maíz que se consume en México es producción nacional y la otra mitad es importado. No obstante, toda la producción nacional, que no es transgénica, es suficiente para la producción de masa y tortilla, por lo que no existía una afectación comercial.

El gobierno federal también ha argumentado que sólo está defendiendo la biodiversidad ante los intereses económicos, lo cual está contemplado en el T-MEC.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), comentó que en caso de que la resolución no sea favorable para México, deberá quitar las restricciones o sufrir sanciones, como aranceles en productos que impongan Estados Unidos y Canadá.