Sábado 9 de noviembre de 2024, p. a12

La música consiste en el arte de convertir una chispa eléctrica en belleza. Ese fue el principio que guio a una de esas personas capaces de cambiar el curso de la historia. Además de la ignición, poseía los poderes de establecer las conexiones más disímbolas entre géneros musicales, personalidades, corrientes artísticas e ideologías.

Quincy Delight Jones Jr. llevó en el nombre su destino –Delight = deleite, gozo, placer– y fue lo que compartió con multitudes en sus presentaciones públicas y con ejércitos en los estudios de grabación.

Fue el genio de la lámpara para todo aquel que buscara convertir la chispa eléctrica en belleza.

Como productor, Quincy Jones demostró al mundo que ese trabajo es equivalente al de un editor literario. Sin Quincy no hay disco, así de simple. Sin ella, la editora, no hay libro ni artículo ni nada. Sin ellos no hay belleza.

Pero Quincy no fue solamente productor ni conector. Antes que nada, fue un músico, uno de los más grandes de la historia.

Es por eso que hoy dedicamos el Disquero al músico Quincy Jones, quien dejó el cuerpo físico el pasado domingo.

Su discografía es inmensa, variada, siempre sorprendente. Elijamos el que considero uno de sus mejores discos: Q’s Jook Joint, de 1995, donde reúne a una tropa de artistas en el estudio de grabación en una sucesión de piezas a manera de vasto mural operístico, pues las distintas composiciones se engarzan de la misma manera que las secuencias de una ópera.

La pieza inicial, Jook Joint (Intro) es, efectivamente, una obertura donde escuchamos 29 voces de celebridades invitando a la sesión que está por comenzar. Esa casi treintena de invitados está encabezada por Marlon Brando, gran amigo de Quincy Jones, quien contó en su vida con amistades entrañables, la mayoría de ellas personas muy famosas.

Junto a la voz de Marlon Brando en este disco escuchamos a Stevie Wonder, Lester Young, Dizzy Gillespie, Barry White, Ray Charles, Patti Austin, Sarah Vaughan, Miles Davis, Charlie Parker, Shaquille O’Neal y Bono.

La segunda pieza, Let the Good Times Roll, la estelarizan Stevie Wonder, Bono y Ray Charles, y es la fiesta que anunciaba la introducción al disco, desde el título: Q’s Jook Joint = La Taberna de Q, aludiendo a esos lindos antros a las orillas de las carreteras del sur de Estados Unidos, donde la gente se reúne a comer y beber y bailar con música que nace de una rocola (jukejoint) y que también significa bulla, en el dialecto criollo sureño que mezcla el idioma inglés con lenguas africanas.

Ese término se extiende a manera de metáfora a lo largo del disco dado que la música que suele escucharse desde una rocola equivale a una variedad insólita por naturaleza y eso explica la música miscelánea de este disco en particular y el estilo de Quincy Jones en toda su música en general. Además, el significado entraña también la naturaleza de camaradería, bonhomía y encanto propia de don Cuinci, quien fue amado por todos y por todas.

En sus Memorias no se guarda ningún secreto: narra cómo anduvo con muchas novias al mismo tiempo, todas ellas de belleza extraordinaria, todas ellas distinguidas, todas ellas contentas con el trato de caballero que siempre prodigó don Cuinci Casanova.

El disco de La Taberna de Q extiende a placer los momentos de baile y la mezcla de los elementos que siempre prefirió don Cú: el funk, el soul, el bossa, el gospel, en una sucesión de música exquisita.

El corte cuatro, por ejemplo, You Put a Move on My Heart, es un prodigio soul en la voz de Tamia y una orquestación plena de esplendor, en equilibrio sinfónico y combo de jazz que en realidad se solaza en los pliegues vaporosos del mejor soul. Estamos frente a una música sublime.

Esa pieza es representativa del genio musical de Quincy Jones. Escucharla equivale a quitar todo el ruido, ignorancia y humareda que le han tendido alrededor, limitándolo a lugares comunes como “ganador de un chingo de gramis, productor de Thriller de Michael Jackson, nominado a putamadral de óscares” y demás fruslerías.

En realidad, Quincy Jones es uno de los músicos más importantes del orbe. Sus alcances son inconmensurables y en el terreno puramente musical es uno de los grandes genios en la historia.