Para el autor, llevar esta obra también al inglés implica tomar una postura política. Es, asegura, confrontar y rebatir lo que “se piensa de que las lenguas (originarias) son arcaicas y nada contemporáneas; en fin, toda esa sarta de tonterías que han endilgado de manera terrible a nuestras lenguas.

Entonces, al traducir al inglés este libro, es dotarlo de cierto dejo de contemporaneidad y quizás hasta de mamonería para decir que nuestros libros están en otros idiomas. Nunca he pensado, por ejemplo, que mi poesía va a pegar en Estados Unidos. Más bien es decir que aquí está nuestra lengua y que se puede traducir al inglés, el idioma dominante. Es una provocación.

Momento de preguntas y respuestas

Resultado de un proceso de 10 años que concluyó en 2021 con la pandemia, la aparición de Chén che re tiene lugar en un momento en el que Mardonio Carballo asume como muy importante en su vida, en el que, dice, se está preguntando y también respondiendo muchas cosas.

Estoy volviendo a tópicos que quizá tienen que ver con mi grado escatológico de mirar la vida: la muerte, el sexo, el deseo; pero, al mismo tiempo, con las cosas más primigenias del ser humano, como la observación de las flores, los árboles, los insectos y las aves , señala.

“Entonces, pienso que este libro se parece mucho a mí, porque habla de todos esos tópicos que me gustan, a los que sumo el amor en sus diferentes formas. Hay, también, una suerte de desenfado al momento de escribir, al no estar ceñido a la construcción de una forma poética específica. Hago algunos guiños al tanka y al haikú japoneses, pero se quedan sólo en eso, en guiños, porque son formas muy rigurosas y yo, a veces, sacrifico mucho el rigor por el ritmo; soy un escritor que siempre piensa en la música.

Me parece que los poemas deben tener ritmo e imágenes, así como música, para que puedan conversar con quien los lee. Es falso lo que dicen algunos escritores de que no les importa que no los lean; si fuera así, no escribirían o no publicarían. A mí sí me importa que me lean; me es muy importante comunicar, me gusta hacerlo, por algo colaboro en medios como la radio y la televisión, e intento que mi trabajo en ellos tenga cierto aliento poético.

Chén che re será presentado hoy a las 12 horas en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México (Orizaba 24, colonia Roma) con la participación de la poeta tsotsil Enrique Lunez, el actor Carlos Camarillo, la periodista Marcela Turati, el versador y músico huasteco Rodolfo González Martínez, así como Silvia Alejandre, secretaria de Cultura de Veracruz, Mauricio Gómez Morín y el autor.