l 11 de octubre hablé sobre la importancia de la dignificación de la policía, no sólo en nuestro país, sino, prioritariamente, en toda América Latina, ya que desde hace varias décadas y producto de la creciente corrupción y la manera que en ésta ha permeado y lacerado las instituciones, un amplio porcentaje de la población no confía en los cuerpos de seguridad.

Pero, además de la corrupción y la constante falta de atención oportuna ante las emergencias, situaciones que de por sí ya son elementos suficientes para alarmarse; hoy quisiera abordar otro elemento al que como ciudadanos deberíamos prestar un poco más de atención: la escasa capacitación y la forma en que ésta a su vez genera un ciclo vicioso donde los salarios deficientes (sin afán de justificar) también se convierten en una puerta de acceso para aceptar usualmente sobornos y pagos ilícitos, lo que sin duda es una de las situaciones que han contribuido a que la inseguridad aumente y se aprecie como una ola casi imparable.

De acuerdo con una investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito denominada Profesionalización policial en México: realidades, posibilidades y prioridades , se menciona que es frecuente encontrar obligaciones legales que se incumplen en el proceso de ingreso a las instituciones de seguridad pública, ya sea por omisión, por imposibilidad o por carecer de instrumentos, mecanismos o procedimientos específicos para ello y del total de los policías del país, 18.7 por ciento no presentaron exámenes de control y confianza (mismo que considero debe ser replanteado), 17.3 por ciento no aplicaron examen de ingreso y 13 por ciento no realizaron la entrevista presencial.

Desafortunadamente, los datos podrían ser considerados preocupantes, pues en información presentada por el estudio Índice de transparencia policial, presentado por la organización ciudadana Causa Común, el cual realiza la evaluación para cada uno de los estados respecto de su cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), considerando el promedio de cada uno de los ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación y seguridad social; ninguna de las entidades en el país cumple con los estándares mínimos, lo que pone de manifiesto las deficiencias en materia de desarrollo policial y la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorar la situación.

Ese análisis menciona que el eje con menor cumplimiento es el de certificación, seguido por seguridad social, carrera policial, régimen disciplinario y profesionalización; esta situación indica que muchas de estas instituciones no cuentan con los estándares mínimos de calidad y eficiencia exigidos por la ley.

A lo anterior es necesario sumar que uno de los elementos más importantes para la profesionalización son las academias de policías, de las cuales, de acuerdo con el índice, sólo 12 entidades cuentan con academias equipadas con estand de tiro, pista de manejo, casa táctica, aulas, auditorio, salas de cómputo, dormitorios, comedor, servicio médico, gimnasio y pista del infante. Esto significa que menos de la mitad de los policías en México se pueden capacitar de manera integral en sus corporaciones.