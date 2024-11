E

l libro Noonomía (Plaza y Valdés, 2020), del académico ruso Sergey Bodrunov, originalmente fue un material preparado para la discusión del seminario científico Marx en la era de la alta tecnología: globalización, capital y clase , llevado a cabo del 26 al 27 de octubre de 2018, en Cambridge, Inglaterra, aunque las ediciones en inglés y castellano fueron actualizadas y revisadas por el autor, e incluyen materiales de otros coloquios celebrados en el Instituto S. Y. Witte para el Nuevo Desarrollo Industrial, que él dirige. Esta investigación recibió el premio de Logro Distinguido en Economía Política para el siglo XXI.

Noonomía es un término propuesto por Bodrunov que proviene del griego, noo , conocimiento o razón, y nomos , que implica ley, orden, principio de organización y vida, esto es, regirse por el conocimiento o la razón sería el significado etimológico del concepto. Bodrunov aclara que: “noonomía es una manera de satisfacer las necesidades en una sociedad donde exista la ‘luz de la razón’ y la producción no tenga relación ni existan relaciones de propiedad, donde no haya economía. Esto es, un camino no-económico de satisfacer las necesidades”. Noonomía –de acuerdo con el autor– es el modelo futuro de la estructura de la sociedad, donde la relación dejará de ser económica para dar curso al pleno desarrollo de los seres humanos viviendo en sociedad. Entonces, la noonomía, no la economía, se convertirá en el medio inteligente e intensivo de conocimiento para la satisfacción de las necesidades, tanto de los individuos como de la noosociedad en general. Se reconoce que el conocimiento y la tecnología pueden usarse en detrimento del ser humano y la humanidad; pueden ser utilizados para la autodestrucción. “Sin embargo –también–, conocimiento y tecnología pueden ayudar a las personas a superar las limitaciones objetivas que enfrentan, resolver problemas irresolubles y proporcionar oportunidades para franquear las barreras que antes parecían insuperables”.

El libro consta de tres partes, con su respectivo capitulado, que van tratando temas como la sociedad industrial y la postindustrial, la nueva normalidad en la economía global, los prerrequisitos de la transición a una nueva estadio de la producción industrial, el conocimiento intensivo aplicado a la producción industrial y de cómo el futuro está presente en la actualidad, para hacer las trasformaciones necesarias en la estructura de la demanda, y el papel de la cultura en todos estos procesos. En la sección dos se introducen términos que van en la misma lógica de la noonomía, como noósfera (esfera de la mente) y nooproducción (o producción no intensiva), que representan la concreción de las nuevas tecnologías y el reto para la humanidad y la sociedad. También se analizan recomendaciones para arribar al modelo propuesto.