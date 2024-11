Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2024, p. 10

Tras la insistencia del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, de tipificar la violencia generada por el crimen organizado como delito de narcoterrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló sobre el panista: No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque no hay explicación intermedia .

Y al recalcar que con su postura, el dirigente del blanquiazul está llamando a la intervención extranjera, de plano ya, pues la pide abiertamente , momentos después, agregó que podrían ser las dos cosas, está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria .

Fue en la tribuna del Senado donde Cortés Mendoza volvió a pedir tipificar el narcoterrorismo, lo que permitiría la actuación de agencias de seguridad internacionales en territorio nacional.

Consultada en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo refirió que esa propuesta podría ser considerada como traición a la patria.

“Nada más vean –y no lo digo porque lo vayamos a hacer ni mucho menos– lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar ni mucho menos, aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero sólo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo”, indicó.