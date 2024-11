A la incertidumbre que se cierne sobre los encuentros en Hungría se suma la ruptura del gobierno tripartito alemán antenoche, cuando el canciller Olaf Scholz destituyó a su ministro de Finanzas y allanó el camino para unas elecciones generales. Una cosa es segura: Europa no es fuerte sin una Alemania fuerte , aseguró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En la cumbre en que se revalúan las relaciones transatlánticas con la esperanza de que la segunda presidencia de Trump en Estados Unidos evite los conflictos de su primer gobierno, Macron llamó al resto de líderes del continente europeo a despertar y hacer valer su peso como bloque para no desaparecer geopolíticamente y que sean otras potencias, como Estados Unidos, China o Rusia, las que escriban la historia.

Europa no debe delegar eternamente su seguridad a Estados Unidos, afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la apertura de la quinta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Budapest, Hungría.

Budapest. Unos 50 líderes europeos llamaron ayer a favor de una postura de defensa más fuerte en el continente que ya no necesite depender directamente de Washington en momentos en que daban una cautelosa bienvenida al virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Ap, Afp, Reuters, Sputnik, The Independent y Europa Press

Los líderes reunidos en Budapest también instaron al magnate desde la distancia a evitar guerras comerciales, mantener el apoyo a Ucrania y abstenerse de desequilibrar el orden mundial tras su victoria en Estados Unidos.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, aseguró que el llamado para convencerlo de que negocie un alto el fuego con Rusia son peligrosos e irresponsables , y afirmó que cualquier concesión para detener el conflicto sería inaceptable para Europa.

Los abrazos con Putin no ayudarán , afirmó en una aparente referencia a las imágenes que muestran al indio Narendra Modi en un abrazo con el mandatario ruso Vladimir Putin en una cumbre en Rusia y al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estrechándole la mano.

La cancillería de Irán declaró que espera que el retorno de Trump a la Casa Blanca permita a Washington revisar sus políticas erróneas del pasado , y el presidente Masud Pezeshkian afirmó que la llegada del magnate no supone ninguna diferencia para Teherán.