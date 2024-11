El académico recalcó que el empresario regresa a la Casa Blanca con unos 2 millones de votos menos de los que obtuvo en 2020, cuando perdió la carrera presidencial contra Joe Biden. Quiere decir que gana siendo electoralmente menos popular. No hay que creer que posee un gran poder político; en realidad es moderado .

Para Jesús Gallegos Olvera, académico de la FCPyS, el triunfo del republicano no es una buena o mala noticia, sino un hecho. Observamos implicaciones, como el cuestionamiento sobre las instituciones y el valor que se da al ejercicio democrático en Estados Unidos, y otras más amplias que tienen que ver con la economía , por ejemplo.

Lo positivo para México es entender que la interdependencia entre ambas naciones conlleva a diálogos y anticipa desde nuestro país condiciones para llevar a cabo una serie de estrategias encaminadas a los temas migratorio, de seguridad o comercial.