De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2024, p. 2

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció este jueves en declaraciones a la cadena de televisión NBC que una de sus prioridades al comenzar su mandato en enero de 2025 será volver a la frontera “fuerte y poderosa.

Al respecto, Trump añadió que no escatimará recursos durante su gestión. No es una cuestión de precio. No tenemos otra opción cuando la gente ha asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Es momento de que regresen a sus naciones .