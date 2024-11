D

onald Trump habló con la presidenta Sheinbaum, quien destacó el tono de cordialidad en la llamada y la confianza en una buena relación entre México y Estados Unidos. Pero algo pareció haberse mencionado en ese diálogo, pues más tarde arribó a Palacio Nacional el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien luego declaró a reporteros que los amagos del presidente electo del país vecino deberán enfrentarse con sangre fría e inteligencia . Recuérdese que el principal encargo de Ebrard está relacionado con la revisión (a la que Trump, de manera amenazadora, se refiere como renegociación ), del tratado comercial norteamericano.

El mismo día, Trump confirmó a NBC que se aplicará en el control migratorio y en hacer fuerte la frontera con México, todo envuelto en la reiteración de calificativos de criminalidad hacia la migración sin regularidad documental. Y Jason Miller, uno de sus asesores principales, aseguró al portal Político que el primer día de gobierno de Trump se expedirá un decreto de impacto , en un contexto impreciso de cierre de frontera .

La ministra Loretta Ortiz Alhf se declaró a favor de que su homóloga Norma Piña deje de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Faltarían 10 meses para que de manera natural se diera ese relevo, mencionó, lo cual será un lapso muy complicado , tal cual lo han venido sobrellevando Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la propia Ortiz. Adelantó que habrá debates fuertes, en especial el relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

“El debate del martes pasado –señaló– no fue llevado por la ministra presidenta con independencia, autonomía, objetividad; en fin, no dirigió correctamente el debate. Se vio en momentos desesperada”. En específico, calificó de angustiante el tramo en el que se pretendió habilitar la interpretación de que con seis votos se podría haber declarado inconstitucional la reforma judicial, en lugar de los ocho de mayoría calificada que ya no habría alcanzado el bloque original de ocho ministros, al votar de manera sorpresiva Alberto Pérez Dayán.