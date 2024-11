El miércoles entré al área que la librería Gandhi tiene acondicionada en conocida tienda departamental de Coyoacán, tomé un texto y me senté a leer. Llevaba unas dos páginas cuando Saúl Valencia, empleado del establecimiento fundado por Mauricio Achar, se acercó a decirme que no está permitido hacer esas lecturas si uno no paga antes el volumen.

Le pregunté cómo podría saber si éste me interesa sin revisar el contenido. Respondió que es suficiente con leer la contraportada. Ante tal falta de lógica, devolví el tomo a su lugar y me retiré.

Durante años he examinado cientos de hojas en sedes de esa distribuidora y de otras y nunca nadie me dijo eso. Lo que yo habría valorado es que la Gandhi hubiese avisado con tiempo que ya no permite mirar las páginas interiores, y preguntó: ¿para qué conserva esos sillones en sus instalaciones si no son para leer fragmentos de los libros que ofrece?

Adolfo Cervantes Ortiz

Esclarecer el asesinato de Abraham Gobel

Exigimos el esclarecimiento del asesinato del compañero Abraham Alejandro Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, conocido líder contra la medida obligatoria de verificación vehicular en talleres concesionados a la iniciativa privada por el gobernador Enrique Alfaro.

Todo apunta que su muerte fue consecuencia de las denuncias que presentó contra el gobernador Enrique Alfaro. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación porque no confiamos en la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Foro Nacional de Militantes de Morena. Humberto Cosían, Jalisco, Elvira Castañeda Sonora, Marcos Fuentes, José Luis Hernández, Carlos Munguía, Jesús Tarín, CDMX, Dula Ramos, Puebla, Gonzalo, Gonzalo Cruz, Yucatán, Vidal Córdoba, Oaxaca.

Invitaciones

El Círculo de Reflexión, Análisis y Participación, Colectivo Buzón Ciudadano A. C., invita a la reflexión y análisis: El regreso de la intervención del Estado en la Economía, con el economista de Azufre, Óscar Rojas Silva. Hoy a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés y de la parada Álamos del Metrobús, atrás del mercado.

El Buzonero a. c. Youtube

El Buzonero. Facebook

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. Twitter

Antonio Villegas, Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza y 14 firmas más.

Llaman a solidarizarse con Cuba

Debido a la grave situación que padece Cuba actualmente, hacemos un llamado a solidarizarnos. Anunciamos que se ha abierto una cuenta bancaria para realizar depósitos y trasferencias bancarias, además que recordamos que se está realizando el acopio de medicamentos (con seis meses mínimo antes de vencerse).

La cuenta bancaria es: Clabe interbancaria: 014225260315516272, n. de tarjeta 5579090043347815, a nombre de Julieta Herrera, Banco Santander, en referencia colocar: "donativo" y el nombre de la persona

Los puntos de acopio son dos: El Centro Cultural México Cuba Benny Moré, ubicado en Periférico #16, casi esquina con Altavista, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, los sábados de 12 a 18 horas, y la Cafetería La Habana Vieja, en Doctor Velasco No. 147, Local D, entre Niños Héroes y Doctor Lucio, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc (saliendo del metro Niños Héroes) de lunes a viernes de 09 a 18 horas.

La campaña se cierra el próximo 30 de noviembre. Favor de mandar el comprobante de transferencia al número 55-16-52-76-34

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Tlamatini Molotla, Tamara Barra, Ana Rodrigo, Esteban Rivero, Líbano Bretón, Aline Pérez, Olivia Garza, Sergio Chaviano