El banco central estadunidense argumentó que desde principios del año, las condiciones del mercado laboral se han suavizado, y la tasa de desempleo ha subido, pero sigue siendo baja. La inflación ha avanzado hacia el objetivo del 2 por ciento, pero sigue siendo algo elevada. El objetivo del FOMC es alcanzar el máximo nivel de empleo y una tasa de inflación del 2 por ciento a largo plazo, por lo que consideró que los riesgos para alcanzar éstos objetivos están casi equilibrados.

En conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, declaró que prefiere no adelantar acontecimientos. No adivinamos, no especulamos y no suponemos .

Y es que dentro de las promesas de campaña del republicano Trump están los aranceles, que al encarecer las importaciones estadunidenses, generan inflación.

La política fiscal expansiva, a través del descenso de impuestos, calentará la demanda, lo que afectará el crecimiento. Si a eso se unen restricciones de oferta en el mercado laboral por la prometida deportación masiva de inmigrantes, el panorama se complica para Powell, como ya ha mostrado la subida de las tasas de interés a largo plazo con que ha recibido la deuda la victoria electoral de Donald Trump, sugieren especialistas.